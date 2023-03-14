«Спартак» — «Урал»: онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00 мск

Сегодня, 14 марта, московский «Спартак» примет на своём поле екатеринбургский «Урал» в матче 1/2 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ). Игра пройдёт на столичном стадионе «Открытие Банк Арена». Начало матча — в 20:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинального матча «Спартак» — «Урал». В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Работать на матче будет бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Помогать ему будут ассистенты Алексей Стипиди и Андрей Гурбанов. В роли резервного рефери выступит Иван Сиденков.

Отметим, что на этой стадии Кубка России команды проведут между собой два матча. Первый состоится в Москве, второй — в Екатеринбурге. Ответная встреча запланирована на 5 апреля.