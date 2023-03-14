Месси может перейти в Саудовскую Аравию, если будет зарабатывать больше Роналду

Стали известны детали возможного перехода нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в клуб из чемпионата Саудовской Аравии, сообщает El Chiringuito.

Месси согласился бы на переход, если бы получил предложение, превышающее контракт Криштиану Роналду с «Аль-Насром». Отец Месси попросил у клуба «Аль-Хиляль» € 600 млн. Роналду зарабатывает в «Аль-Насре» около € 200 млн в год. Ранее сообщалось, что Месси получил предложение от «Интер Майами» из США. Контракт Лионеля с «ПСЖ» истекает в конце текущего сезона.

Месси перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2021 году в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 31 игре в составе парижан во всех турнирах, отметившись 18 голами и 17 результативными передачами.