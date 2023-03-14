Суперкубок Италии будут разыгрывать по новым правилам

Суперкубок Италии обрёл новый формат – очередной трофей будет разыгран по схеме «Финала четырёх». Такое решение приняли на собрании клубов Серии А в Милане, информирует официальный сайт лиги.

До сих пор Суперкубок представлял собой прямое противостояние победителя Серии А и обладателя Кубка Италии. Так, 18 января этого года в Эр-Рияде триумфатор Кубка «Интер» разгромил чемпиона «Милан» со счётом 3:0 и взял первый в сезоне трофей. Со следующего розыгрыша турнир будет проводиться в новом формате с двумя полуфиналами и финалом. Участниками Суперкубка станут две лучшие команды Серии А и финалисты Кубка – аналогичный формат внедрили в Испании.

Добавим, что четыре раза в течение следующих шести лет местом проведения «Финала четырёх» станет Саудовская Аравия.

«Ювентус» обыграл «Лацио» и вышел в полуфинал Кубка Италии:

Полная трансляция матча Кубка Италии доступна в Okko.