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«Арсенал» активирует опцию продления в контракте Гранита Джаки

«Арсенал» активирует опцию продления в контракте Гранита Джаки
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Руководство лондонского «Арсенала» намерено продлить контракт с полузащитником Гранитом Джакой.

Клуб готов активировать пункт о продлении контракта с 30-летним полузащитником сборной Швейцарии на 12 месяцев и оставить игрока до лета 2025 года. На продление контракта никак не влияет желание руководителей «Арсенала» летом побороться за трансфер полузащитника сборной Англии и капитана «Вест Хэм Юнайтед» Деклана Райса, сообщает The Sun.

Джака стал игроком «Арсенала» летом 2016 года, перейдя из мёнхенгладбахской «Боруссии». Действующее соглашение между футболистом и клубом рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Джака провёл 27 матчей, забил в них три гола и стал автором пяти голевых передач.

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