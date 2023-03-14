Гаранин: Бракамонте зашёл в «Енисей», как к себе домой

Старший тренер «Енисея» Вадим Гаранин рассказал, зачем в расположение команды на сборах приезжал аргентинец Эктор Бракамонте.

«Знаете, многие люди читали между строк и после того интервью говорили: «Кто такой Гаранин? Он не хочет ездить на стажировки». Но вопрос был не в том, кто хочет или нет. Я не говорю, что стажировки – это плохо или хорошо. Вопрос в том, чтобы приехать к открытым людям, потому что каждый тренер едет на стажировку, чтобы почерпнуть что-то новое для своих профессиональных качеств.

Что касается Браки, он зашёл к нам, как к себе домой, и оставил очень приятное впечатление. Мы обсуждали детали по нападающим, что бы из нюансов он добавил: при индивидуальной работе с форвардами на тренировках мы даже отдавали ему время, обсуждая, что мы хотим, как он это видит. Мы очень рады, что познакомились с ним», — цитирует Гаранина «РБ Спорт».