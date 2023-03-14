Гаранин: когда в «Рубине» сменилось руководство, тема с моим назначением тихо закрылась

Старший тренер «Енисея» Вадим Гаранин рассказал о несостоявшемся переходе в «Рубин». По словам специалиста, прошлое руководство казанского клуба было заинтересовано в его кандидатуре, однако новое руководство закрыло тему с назначением Гаранина. Тренер подчеркнул, что лично не выходил на новых боссов «Рубина» по поводу трудоустройства.
«Я вёл переговоры со старым руководством. Мы даже встречались вместе с Юрой Уткульбаевым, общались. Руководители хотели, чтобы мы все вместе были в тренерском штабе. Но потом, когда произошли изменения, тема тихо и мирно закрылась.
Как я мог выйти [на новое руководство]? Сказать: мы общались с прежними руководителями, давайте поговорим с вами? Нет, конечно. И агентов у меня нет. Есть друзья, которые работают в разных агентских кругах, хорошие отношения с ними. Но моё общение с «Нижним», «Рубином» и «Енисеем» было напрямую с руководством», — приводит слова Гаранина «РБ Спорт».
- 14 марта 2023
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