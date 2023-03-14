Денис Попов — о Заболотном: и сила есть, и воля есть, а силы воли нет

Бывший игрок ЦСКА и экс-тренер «Уфы» Денис Попов высказался о нападающем армейцев Антоне Заболотном, открывшем счёт в матче 19-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (4:0).

«Наконец забил Заболотный. Жалко его, до этого 766 минут не забивал. Я думаю, у него чисто психологические проблемы. Я не то чтобы прям за ним наблюдаю, но вижу все моменты. Это больше у него в голове. В любом случае мы должны понимать, что просто так в ЦСКА никто не попадает. Есть у Заболотного качества, всё есть. И есть такая поговорка, что вроде сила есть, и воля есть, а силы воли нет. Не скажешь, что Заболотный – слабый игрок. Он хороший футболист, но психологически немного нестабилен. Раз-два ошибся – и угасает. Его надо поддерживать, доверять ему. Самое главное, что он забил, когда это было надо, – после проигранного матча. Вышел, забил, принёс команде важную и нужную победу», — приводит слова Попова «Евро-Футбол.Ру».