Генрих Мхитарян стал первым армянином в истории с 50 матчами в Лиге чемпионов

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян стал первым игроком из Армении, сыгравшим в 50 матчах Лиги чемпионов без учёта игр квалификации. Об этом сообщает Opta Sports.

Мхитарян вышел на поле в стартовом составе «Интера» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту». Генрих дебютировал в турнире в составе «Шахтёра», а также выступал за дортмундскую «Боруссию» и «Манчестер Юнайтед». Футболист является одним из двух армян, сыгравшим в Лиги чемпионов неоднократно. Эдуард Сперцян из «Краснодара» принял участие в двух матчах турнира.

Среди футболистов из СНГ Мхитарян занимает 11-е место по сыгранным матчам. Его опережают Василий Березуцкий (52 матча), Тарас Степаненко (54), Алексей Березуцкий (55), Александр Глеб (58), Игорь Акинфеев (60), Ярослав Ракицкий (70), Андрей Пятов (72), Александр Шовковский (77), Сергей Игнашевич (81) и Андрей Шевченко (100).