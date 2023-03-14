Холанд быстрее всех в истории забил 30 голов в Лиге чемпионов

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд оформил хет-трик в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг», проходящем в эти минуты в Манчестере. Счёт после первого тайма — 3:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Теперь на счету норвежского форварда 31 мяч в Лиге чемпионов. Отметка в 30 голов покорилась ему быстрее всех в истории турнира. На достижение такого результата Холанду потребовалось лишь 25 матчей. Прежде рекорд принадлежал Руду ван Нистелрою, который забил 30 голов в 34 матчах.
Также Холанд стал самым молодым игроком в истории с 30 голами в ЛЧ — 22 года и 236 дней. Прежний рекордсмен Килиан Мбаппе забил 30-й гол, когда ему было 22 года и 352 дня.
Холанд забил уже семь голов в текущем сезоне Лиги чемпионов — это повторение рекорда «Манчестер Сити» по голам в турнире за один сезон. Столько же мячей забил Рияд Марез в сезоне-2021/2022.
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