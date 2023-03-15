Зоммер купил 700 кг шоколада де Лигту, но груз не разрешили официально передать «Баварии»

Вратарь «Баварии» Ян Зоммер сдержал своё обещание, данное защитнику мюнхенской команды Маттейсу де Лигту.
Голкипер отправил в Мюнхен грузовик с 700 кг шоколадных плиток швейцарского производителя Kagi. Но за 10 минут до прибытия оказалось, что груз нельзя передать официально «Баварии».
«За десять минут до Мюнхена мы узнали плохие новости: швейцарский грузовик с шоколадом не разрешили официально передать клубу», — приводит слова пресс-секретаря Kägi Bild.
Шоколад отправили в мюнхенский филиал благотворительной организации «Тафель», которая раздаёт еду малоимущим.
Ранее Зоммер сказал, что подарит нидерландцу грузовик швейцарского шоколада за его спасение в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с французским «ПСЖ» (2:0). Вратарь совершил ошибку в первом тайме игры, мяч летел в пустые ворота после удара игрока парижан, однако де Лигт успел вынести мяч с ленточки.
Нойер впервые после травмы посетил собрание «Баварии»:
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