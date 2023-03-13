«Лучше не есть много шоколада». Де Лигт — об обещанном Зоммером грузовике сладостей

Защитник мюнхенской «Баварии» Маттейс де Лигт отшутился на тему обещания вратаря баварцев Яна Зоммера, который сказал, что подарит нидерландцу грузовик швейцарского шоколада за его спасение в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с французским «ПСЖ» (2:0).
«Оставил ли мне Зоммер грузовик с шоколадом, как обещал? Нет, пока нет (смеётся). Сейчас мы находимся в хорошей форме, так что лучше не есть много шоколада. Эта неделя была очень важной для нас. Мы добились побед над «ПСЖ» и «Аугсбургом». Сейчас мы в четвертьфинале Лиги чемпионов, продолжаем играть в Кубке Германии, находимся на вершине Бундеслиги. Для нас это важно», — приводит слова де Лигта Sport1.
Напомним, Зоммер совершил ошибку в первом тайме ответного матча с «ПСЖ», мяч летел в пустые ворота после удара игрока парижан, однако де Лигт успел вынести мяч с ленточки.
Нойер впервые после травмы посетил собрание «Баварии»
- 13 марта 2023
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