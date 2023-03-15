«Порту» — «Интер»: видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались «Порту» и «Интер». Встреча закончилась со счётом 0:0.

На седьмой добавленной ко второму тайму минуте защитник «Порту» Пепе получил вторую жёлтую карточку.

Первый матч завершился победой «Интера» со счётом 1:0. Единственный гол забил Ромелу Лукаку на 86-й минуте. Тогда «Порту» играл в меньшинстве с 78-й минуты, когда вторую жёлтую карточку получил полузащитник Отавио.

«Интер» сумел удержать преимущество, добытое в домашней игре, и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Соперник «нерадзурри» определится после того, как будут определены все участники четвертьфинала турнира.

Последние два матча 1/8 финала соревнования пройдут сегодня, 15 марта. Встретятся «Реал» с «Ливерпулем» и «Наполи» с «Айнтрахтом».