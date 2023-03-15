Галактионов: мы неправильно действовали в различных фазах игры, к сожалению

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал поражение в матче 1/4 финала Фонбет Кубка России с «Акроном». Основное время матча завершилось со счётом 1:1, в серии пенальти сильнее оказались тольяттинцы — 7:6.

«Мы неправильно действовали в различных фазах игры, к сожалению. Хотя мы сделали ряд изменений, тактически выглядели неправильно. Нам очень не понравился первый тайм. Всё было очень медленно с точки зрения командных взаимодействий. Во втором тайме мы перестроились, поменяли игроков, некоторые нюансы внесли. Стали больше двигаться, быстрее перемещать мяч, стало больше моментов. Ребята, которые вышли на замену, усилили игру команды. Могли как и больше забить, так и пропустить. Итоговая ничья в основное время, а по пенальти, к сожалению, уступили», — приводит слова Галактионова официальный сайт ФК «Локомотив».