Маслов — о Fan ID: наличие фанатской стороны колоссально меняет атмосферу на стадионе

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов сравнил матчи с «Уралом» в Российской Премьер-Лиге (2:2) и в Фонбет Кубке России (1:1).
«Если сравнивать две домашние игры с «Уралом», гораздо приятнее играть, когда на стадионе есть болельщики. Если бы не было Fan ID, наши фанаты постоянно посещали бы игры. Даже если будет 10-12 тысяч, наличие фанатской стороны колоссально меняет атмосферу на стадионе. Конечно, болельщики на других трибунах нас поддерживают — мы это чувствуем. Но это не та активная часть, которая создаёт атмосферу на футболе», — сказал Маслов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Напомним, для посещения матчей Российской Премьер-Лиги во второй части сезона-2022/2023 на всех стадионах требуется наличие персонифицированной карты болельщика.
- 15 марта 2023
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