Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Ливерпуль. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Маслов — о Fan ID: наличие фанатской стороны колоссально меняет атмосферу на стадионе

Маслов — о Fan ID: наличие фанатской стороны колоссально меняет атмосферу на стадионе
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов сравнил матчи с «Уралом» в Российской Премьер-Лиге (2:2) и в Фонбет Кубке России (1:1).

«Если сравнивать две домашние игры с «Уралом», гораздо приятнее играть, когда на стадионе есть болельщики. Если бы не было Fan ID, наши фанаты постоянно посещали бы игры. Даже если будет 10-12 тысяч, наличие фанатской стороны колоссально меняет атмосферу на стадионе. Конечно, болельщики на других трибунах нас поддерживают — мы это чувствуем. Но это не та активная часть, которая создаёт атмосферу на футболе», — сказал Маслов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, для посещения матчей Российской Премьер-Лиги во второй части сезона-2022/2023 на всех стадионах требуется наличие персонифицированной карты болельщика.

Новость по теме
Нидерландский игрок «Урала» Влут резко высказался о введении Fan ID в России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023