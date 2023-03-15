Суд возобновил расследование уголовного дела Квинси Промеса

Суд Амстердама возобновил расследование уголовного дела в отношении нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса.

Государственная прокуратура Нидерландов ранее потребовала приговорить 31-летнего футболиста к двум годам лишения свободы. В 2020 году он якобы ударил ножом своего двоюродного брата в колено на вечеринке.

Решение по делу должно было быть вынесено 17 марта, но сейчас суд отложил вынесение приговора в связи с продолжением расследования. На заседании 17 марта суд даст дальнейшие разъяснения по этому вопросу, сообщает AD.

Ранее сообщалось, что «Спартак» получит право на расторжение контракта с игроком, если Промес будет приговорён к тюремному заключению.

В текущем сезоне Российской Премьер-лиги Промес провёл 18 матчей, забил в них 16 голов и отдал 6 голевых передач.