Суд возобновил расследование уголовного дела Квинси Промеса

Суд Амстердама возобновил расследование уголовного дела в отношении нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса.
Государственная прокуратура Нидерландов ранее потребовала приговорить 31-летнего футболиста к двум годам лишения свободы. В 2020 году он якобы ударил ножом своего двоюродного брата в колено на вечеринке.
Решение по делу должно было быть вынесено 17 марта, но сейчас суд отложил вынесение приговора в связи с продолжением расследования. На заседании 17 марта суд даст дальнейшие разъяснения по этому вопросу, сообщает AD.
Ранее сообщалось, что «Спартак» получит право на расторжение контракта с игроком, если Промес будет приговорён к тюремному заключению.
В текущем сезоне Российской Премьер-лиги Промес провёл 18 матчей, забил в них 16 голов и отдал 6 голевых передач.
- 15 марта 2023
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