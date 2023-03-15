Квинси Промес повторил собственный рекорд по голам за сезон

Нападающий «Спартака» Квинси Промес повторил рекорд по голам за сезон.

31-летний форвард из Нидерландов открыл счёт в матче 1/4 финала Кубка России с «Уралом». Это 21-й гол Квинси за «Спартак» во всех турнирах в этом сезоне. Он забил 5 голов в Кубке и 16 – в РПЛ.

Промес повторил свой лучший результат по результативности. 21 гол он забил и в сезоне-2017/18 в составе «Спартака».

Напомним, завершился первый матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России, в котором встречались московский «Спартак» и екатеринбургский «Урал». Игра закончилась вничью — 1:1. В предыдущем этапе Кубка России «Спартак» прошёл «Локомотив», а «Урал» оказался сильнее «Ростова». В Российской Премьер-Лиге «Спартак» располагается на второй строчке турнирной таблицы, а «Урал» — на 10-й.