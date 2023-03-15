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Гендиректор «Интера» сообщил, что летом Лукаку вернётся в «Челси»

Гендиректор «Интера» сообщил, что летом Лукаку вернётся в «Челси»
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Генеральный директор итальянского «Интера» Джузеппе Маротта рассказал, что бельгийский нападающий Ромелу Лукаку вернётся в английский «Челси» после окончания аренды.

«Аренда была предоставлена ​​на один сезон. 30 июня, независимо от его выступления, Лукаку возвращается в «Челси».

Должен подчеркнуть, что это очень аномальный сезон — я имею в виду чемпионат мира. Лукаку и Брозович борются с травмами и ещё не восстановились. Лукаку не набрал ту форму, которая делает его конкурентоспособным, он не на вершине. Это не тот Лукаку, которого все видели в предыдущие годы», — приводит слова Маротты Sky Sport Italia.

В текущем сезоне Лукаку провёл 18 матчей за «Интер», забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

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