Гендиректор «Интера» сообщил, что летом Лукаку вернётся в «Челси»

Генеральный директор итальянского «Интера» Джузеппе Маротта рассказал, что бельгийский нападающий Ромелу Лукаку вернётся в английский «Челси» после окончания аренды.
«Аренда была предоставлена на один сезон. 30 июня, независимо от его выступления, Лукаку возвращается в «Челси».
Должен подчеркнуть, что это очень аномальный сезон — я имею в виду чемпионат мира. Лукаку и Брозович борются с травмами и ещё не восстановились. Лукаку не набрал ту форму, которая делает его конкурентоспособным, он не на вершине. Это не тот Лукаку, которого все видели в предыдущие годы», — приводит слова Маротты Sky Sport Italia.
В текущем сезоне Лукаку провёл 18 матчей за «Интер», забил пять голов и отдал одну результативную передачу.
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