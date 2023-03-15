Президент «Оренбурга»: «Спартак» — популярная команда в стране
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о московском «Спартаке» в преддверии матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с красно-белыми.
«Является ли для нашей команды матч со «Спартаком» важнейшим и самым статусным в сезоне? Безусловно! «Спартак» — популярная команда в стране. Знаю, что и в Оренбурге многие болеют за эту команду — даже среди друзей и знакомых.
Для города это очень заметное событие. Мы в клубе ощущаем настрой болельщиков нашей команды и тех, кто будет поддерживать «Спартак». Надо пожелать обеим командам удачи в этом матче», — приводит слова Василия Еремякина Legalbet.
Напомним, матч 20-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Спартак» пройдёт 18 марта и начнётся в 12:00 по московскому времени.
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