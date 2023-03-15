Валерий Гладилин — о ничьей с «Уралом»: «Спартак» всё равно обязан проходить в финал Кубка

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о ничейном результате красно-белых в первом матче 1/2 финала Кубка России (Путь РПЛ) с «Уралом» (1:1).
«Урал» заслуживает уважения: уже вторую игру показывают достойный результат и ни в чём не уступают «Спартаку». Гончаренко хорошо изучил стиль и игроков соперника. Главный тренер очень грамотно строит игру.
Шансы «Спартака» на выход в финал не понизились. Клуб ставит задачу выиграть Кубок — так и должно быть. Когда «Спартак» повёл в счёте, надо было реализовывать моменты. Но не получилось. Зато «Урал» смог сравнять счёт и довести игру до результата, который их устраивает.
В ответной игре преимущество будет у «Урала»: всё-таки играют дома и при своих болельщиках. Но по классу и подбору футболистов «Спартак» выше — команда Абаскаля всё равно обязана проходить в финал», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Захаровой.
- 15 марта 2023
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