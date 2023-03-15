«Наполи» продлил контракт с полузащитником Лоботкой до 2027 года

«Наполи» объявил о продлении контракта с полузащитником Станиславом Лоботкой.

Контракт с футболистом сборной Словакии продлён до 30 июня 2027 года с возможностью продления до 30 июня 2028 года, сообщает официальный сайт клуба.

Лоботка перешёл в «Наполи» из «Сельты» в январе 2020 года. Прежний контракт 28-летнего футболиста с неаполитанским клубом истекал летом 2025 года.

В текущем сезоне итальянской Серии А Лоботка провёл в составе «Наполи» 26 матчей, забил в них один гол и стал автором одной голевой передачи. В текущем розыгрыше Лиги чемпионов на счету словака семь матчей и ни одного результативного действия.

Сегодня, 15 марта, «Наполи» сыграет с «Айнтрахтом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Неаполе. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Первая встреча завершилась победой итальянского клуба со счётом 2:0.