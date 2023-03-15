Стали известны приблизительные сроки возвращения Вильмара Барриоса после травмы

Футбольный агент Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы колумбийского полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Вильмара Барриоса, раскрыл приблизительные сроки возвращения футболиста после полученной травмы плеча.

«Вильмар чувствует себя нормально. Он ежедневно проходит физиотерапию. Надеемся, что он сможет вернуться раньше, чем через четыре недели», — приводит слова Поссо Sport24.

Напомним, Барриос получил повреждение в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (3:2). В первом тайме полузащитник почувствовал боль и был заменён. В текущем сезоне колумбиец сыграл за «Зенит» 22 матча во всех турнирах, отметившись в них одним забитым мячом и двумя результативными передачами.