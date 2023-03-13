Малком рассказал подробности травмы Барриоса в матче с «Химками»

Нападающий «Зенита» Малком рассказал подробности травмы опорного полузащитника Вильмара Барриоса, полученной по ходу матча с «Химками» (3:2).
«Кучо нормально себя чувствует. Он повредил плечо. Но главное, что обошлось без перелома — только растяжение», — приводит слова Малкома Sport24.
Малком в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги провёл 19 матчей, в которых забил 16 голов и оформил пять результативных передач. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 48 очков после 19 матчей. На втором месте находится «Спартак». В активе московского клуба на восемь очков меньше.
На счету Вильмара Барриоса в нынешнем сезоне РПЛ 17 матчей, в которых колумбиец отметился одним забитым голом. Полузащитник был заменён по ходу вчерашнего матча с «Химкам» из-за проблем с плечом.
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