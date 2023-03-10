Владислав Радимов высказался о назначении Романа Широкова генеральным директором «Сатурна»

Бывший российский футболист Владислав Радимов прокомментировал назначение Романа Широкова на пост генерального директора «Сатурна».

«На днях сообщили, что на пост генерального директора раменского «Сатурна» назначили Романа Широкова. Интересное решение, учитывая и игровую карьеру Романа (отыграл один сезон в «Сатурне»), и его уже имеющийся опыт функционера.

Для него наступает интересный ответственный период. Лично я убеждён, что ему больше подходит роль спортивного директора, тем более и опыт соответствующий есть. Всё же у генерального директора слишком много иных, административно-хозяйственных задач. Но не сомневаюсь, Широков освоится. Удачи ему на новом месте!» — написал Радимов в своём телеграм-канале.