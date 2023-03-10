Владислав Радимов высказался о назначении Романа Широкова генеральным директором «Сатурна»
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Бывший российский футболист Владислав Радимов прокомментировал назначение Романа Широкова на пост генерального директора «Сатурна».
«На днях сообщили, что на пост генерального директора раменского «Сатурна» назначили Романа Широкова. Интересное решение, учитывая и игровую карьеру Романа (отыграл один сезон в «Сатурне»), и его уже имеющийся опыт функционера.
Для него наступает интересный ответственный период. Лично я убеждён, что ему больше подходит роль спортивного директора, тем более и опыт соответствующий есть. Всё же у генерального директора слишком много иных, административно-хозяйственных задач. Но не сомневаюсь, Широков освоится. Удачи ему на новом месте!» — написал Радимов в своём телеграм-канале.
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