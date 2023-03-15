Евгений Бушманов объяснил, почему «Спартак» не обыграл «Урал» в первом матче Кубка России

Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов прокомментировал ничью красно-белых в первом полуфинальном матче Фонбет Кубка России (Пути РПЛ) с «Уралом» (1:1).

«Спартак» не смог победить, потому что «Урал» играл хорошо. Не смог забить больше, чем команда Гончаренко. У «Спартака» было преимущество, но создали недостаточно моментов. «Урал» в очередной раз показал себя хорошей и организованной командой.

Изначально было понятно, что победитель пары будет решаться во втором матче. Шансы команд 50 на 50», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

В нынешнем сезоне команды дважды встречались в Российской Премьер-Лиге. Матч в Екатеринбурге завершился победой «Спартака» со счётом 2:0, а в Москве команды сыграли вничью (2:2).