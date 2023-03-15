«Крылья Советов» — ЦСКА: Цыпченко вывел самарцев вперёд

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко вывел свою команду вперёд в проходящем в эти минуты в Самаре первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА (2:1). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом тайме команды не смогли поразить ворота друг друга. Счёт был открыт в самом начале второй половины встречи усилиями полузащитника армейцев Хесуса Медины, который забил мяч в ворота самарцев после того, как голкипер хозяев Иван Ломаев далеко вышел из ворот на 46-й минуте (1:0). Уже через минуту форвард «Крыльев Советов» Владимир Писарский сравнял счёт в матче, замкнув передачу около угла ворот ЦСКА (1:1). Ещё через некоторое время Гленн Бейл забил второй гол хозяев в матче, однако взятие ворот было отменено из-за офсайда у Писарского. На 64-й минуте нападающий «Крыльев» Дмитрий Цыпченко после навеса в штрафную ударом головой переправил мяч в ворота ЦСКА, выведя свою команду вперёд (2:1).

Ответный матч ЦСКА и «Крыльев Советов» пройдёт в Москве 5 апреля.