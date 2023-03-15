Юрий Лодыгин: «Зенит» моих времён — самый сильный в истории
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Бывший вратарь санкт-петербургского «Зенита» Юрий Лодыгин заявил, что самый сильный состав сине-бело-голубых был во время его игры в клубе.
«Думаю, «Зенит» моих времён — самый сильный в истории. Получается ли сейчас следить за командой? Да. Иногда даже матчи смотрю. У меня есть приложение, в котором можно посмотреть», — приводит слова Лодыгина Sport24.
Лодыгин играл в «Зените» с 2013 по 2019 год, проведя в общей сложности 164 матча за сине-бело-голубых. С ним в составе санкт-петербургская команда дважды выигрывала золотые медали Российской Премьер-Лиги, два раза одерживала победу в Суперкубке России и один раз побеждала в розыгрыше Кубка страны. Помимо «Зенита», в России вратарь выступал только за тульский «Арсенал».
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