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Зуев: Кварацхелия на каждой тренировке, как собачка, мяч кинешь — хвостиком виляет, бегает

Зуев: Кварацхелия на каждой тренировке, как собачка, мяч кинешь — хвостиком виляет, бегает
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Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Александр Зуев рассказал об опыте игры с нападающим итальянского «Наполи» Хвичей Кварацхелией, когда оба футболиста играли в казанском «Рубине». Россиянин сравнил поведение грузина на тренировках с собачкой.

«Хвича очень любит футбол, на каждой тренировке, как собачка, когда ей мяч кидаешь, хвостиком виляет, бегает. Вот это подходит под описание Кварацхелии. Он видит мяч, и у него всё отключается, он начинает творить», — приводит слова Зуева «Матч ТВ».

У 22-летнего Хвичи Кварацхелии 13 забитых мячей и 15 результативных передач за «Наполи» в текущем сезоне во всех турнирах. Грузинский нападающий перешёл в итальянский клуб летом 2022 года из «Динамо» Батуми.

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