Евгений Алдонин: ничья с «Крыльями Советов» в Самаре — в пользу ЦСКА

Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин прокомментировал ничью в матче 1/2 финала Фонбет Кубка России (Пути РПЛ), в котором «Крылья Советов» сыграли на своём поле с московским ЦСКА (2:2). Ответная встреча между командами пройдёт в Москве 5 апреля.
«У ЦСКА неплохие шансы на проход в финал Кубка России. Было понятно, что лёгкой прогулки у армейцев не будет — в матче чемпионата «Крылья» сыграли ниже своих возможностей. Игра Кубка получилась достаточно сложной, но, учитывая формат турнира, ничья в Самаре в пользу ЦСКА», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
На 56-й минуте Гленн Бейл забил гол, который главный арбитр Алексей Сухой отменил после просмотра видеоповтора. Фернандо Костанца с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной ЦСКА, где нидерландец положил корпус и красиво пробил в падении — мяч по высокой дуге залетел в ворота Владислава Торопа.
- 15 марта 2023
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