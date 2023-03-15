Семак: не сказал бы, что отсутствие Барриоса катастрофически сказалось в матче с «Динамо»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, сказалось ли отсутствия Вильмара Барриоса на поражении от «Динамо» (1:1 в основное время, 4:5 в серии пенальти) в матче второго этапа 1/4 финала Фонбет Кубка России. Также специалист сказал, за счёт чего надеялся одержать победу в этой игре.
«Барриос действительно очень важный игрок. Особенно в матчах, где очень важны переходы в атаку. В этом компоненте он силён. Но не сказал бы, что это сказалось катастрофически. В конце не хватало остроты, но за это отвечает не Барриос. В плане эмоциональности эта игра для нас получилась сложной. Надеялись на свежих игроков. Но не получилось», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
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