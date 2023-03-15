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Семак объяснил выход Караваева в старте «Зенита» на матч с «Динамо» в Кубке

Семак объяснил выход Караваева в старте «Зенита» на матч с «Динамо» в Кубке
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему в стартовом составе команды на матч второго этапа Пути регионов Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (1:1, 4:5 пен.) вышел защитник Вячеслав Караваев, а не его конкуренты по позиции Арсен Адамов и Алексей Сутормин.

«Сутормин? Он конкурирует с Караваевым. В целом у Славы больше опыта. Лёше и Арсену удобнее играть в тройке. Понимаю, что Лёше не хватает игровой практики. Но в прошлом сезоне он выиграл конкуренцию», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Караваев вышел в старте на матч с «Динамо», несмотря на то что в предыдущем матче «Зенита» с подмосковными «Химками» в РПЛ (3:2) Адамов отметился результативной передачей на победный гол.

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