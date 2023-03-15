Семак: у «Зенита» стоит задача побеждать всегда. Расстроены вылетом из Кубка

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о вылете команды из розыгрыша Фонбет Кубка России после поражения от московского «Динамо» в матче второго этапа четвертьфинала Пути регионов (1:1, 4:5 пен.), отметив, что в клубе расстроены неудачным результатом, так как хотят побеждать всегда.

«Что касается Кубка, то у «Зенита» стоит задача побеждать всегда. Мы стараемся сделать максимум. В предыдущие годы график той же Лиги чемпионов не позволял нам постоянно подходить в хорошей готовности к Кубку. Сейчас все хотят выиграть этот трофей. Особенно когда выиграть чемпионат шансов маловато. Конечно, мы расстроены вылетом», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.