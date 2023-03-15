В «Динамо» допустили, что судью матча с «Зенитом» нужно проверить на детекторе лжи

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал решение судейской бригады матча второго этапа четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом» (1:1, 5:4 пен.) не назначать пенальти в ворота сине-бело-голубых после жёсткого контакта игрока петербуржцев Клаудиньо с форвардом москвичей Константином Тюкавиным.

«Неназначенный пенальти — это момент, который требует вмешательства судейского комитета, возможно, проверки судьи на детекторе лжи.

Мне кажется, что тут всё очевидно. У меня нет никаких объяснений этому. После просмотра повтора мы были уверены, что пенальти будет назначен. Ещё не совсем понятно, почему так долго судья смотрел VAR. Пусть судейский комитет примет правильное решение. Наверное, они сами должны увидеть данную проблему. Для меня всё довольно очевидно», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата».