Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Ливерпуль. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Динамо» допустили, что судью матча с «Зенитом» нужно проверить на детекторе лжи

В «Динамо» допустили, что судью матча с «Зенитом» нужно проверить на детекторе лжи
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал решение судейской бригады матча второго этапа четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом» (1:1, 5:4 пен.) не назначать пенальти в ворота сине-бело-голубых после жёсткого контакта игрока петербуржцев Клаудиньо с форвардом москвичей Константином Тюкавиным.

«Неназначенный пенальти — это момент, который требует вмешательства судейского комитета, возможно, проверки судьи на детекторе лжи.

Мне кажется, что тут всё очевидно. У меня нет никаких объяснений этому. После просмотра повтора мы были уверены, что пенальти будет назначен. Ещё не совсем понятно, почему так долго судья смотрел VAR. Пусть судейский комитет примет правильное решение. Наверное, они сами должны увидеть данную проблему. Для меня всё довольно очевидно», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата».

Новость по теме
Семак отреагировал на решение не назначать пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023