Йоканович: приятно обыграть «Зенит», но не думаю, что «Динамо» теперь главный фаворит КР

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович после победы над «Зенитом» (1:1 в основное время, 5:4 в серии пенальти) в рамках второго этапа 1/4 финала Фонбет Кубка России Пути регионов ответил на вопрос, является ли теперь его команда главным фаворитом турнира. Напомним, в прошлом розыгрыше бело-голубые дошли до финала турнира, где уступили «Спартаку» (1:2).

«Не думаю, что теперь мы главные фавориты Кубка России. Не могу так сказать. Да, мы хотим повторить или улучшить результат прошлого сезона. Да, «Зенит» является сильнейшей командой России. Нам было приятно их обыграть. Но нам надо готовиться к следующим шагам. До финала ещё много матчей. Перед нами большая работа. Мы верим в свои силы», — передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.