Спаллетти прокомментировал исторический выход «Наполи» в четвертьфинал Лиги чемпионов

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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал исторический выход команды в четвертьфинал Лиги чемпионов. Напомним, на стадии 1/8 финала «Наполи» обыграл «Айнтрахт» с общим счётом 5:0.

«Это было непросто, но нам удалось достичь исторической цели «Наполи». Сначала они атаковали нас, нам было трудно играть потому что «Айнтрахт» прессинговал высоко. Во втором тайме нам удалось сыграть лучше», — приводит слова Спаллетти официальный сайт УЕФА.

Напомним, «Наполи» впервые в истории вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Также Италию на стадии 1/4 финала представят «Милан» и «Интер».

Жеребьевка 1/4 финала, 1/2 финала и финала Лиги чемпионов УЕФА-2022/23 состоится 17 марта в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария). Первые матчи четвертьфинала пройдут 11 и 12 апреля, ответные игры запланированы на 18 и 19 апреля.

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