Спаллетти прокомментировал исторический выход «Наполи» в четвертьфинал Лиги чемпионов

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал исторический выход команды в четвертьфинал Лиги чемпионов. Напомним, на стадии 1/8 финала «Наполи» обыграл «Айнтрахт» с общим счётом 5:0.
«Это было непросто, но нам удалось достичь исторической цели «Наполи». Сначала они атаковали нас, нам было трудно играть потому что «Айнтрахт» прессинговал высоко. Во втором тайме нам удалось сыграть лучше», — приводит слова Спаллетти официальный сайт УЕФА.
Напомним, «Наполи» впервые в истории вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Также Италию на стадии 1/4 финала представят «Милан» и «Интер».
Жеребьевка 1/4 финала, 1/2 финала и финала Лиги чемпионов УЕФА-2022/23 состоится 17 марта в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария). Первые матчи четвертьфинала пройдут 11 и 12 апреля, ответные игры запланированы на 18 и 19 апреля.
Сенсации группового этапа Лиги чемпионов
- 16 марта 2023
-
02:56
-
02:46
-
02:22
-
02:01
-
01:54
-
01:45
-
01:36
-
01:33
-
01:32
-
01:15
-
01:03
-
00:54
-
00:51
-
00:42
-
00:39
-
00:37
-
00:36
-
00:27
-
00:20
-
00:10
-
00:07
- 15 марта 2023
-
23:58
-
23:49
-
23:47
-
23:39
-
23:36
-
23:28
-
23:27
-
23:25
-
23:12
-
23:04
-
23:04
-
23:02
-
22:59
-
22:55