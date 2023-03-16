Ковтун: у Парфёнова на Украине родные. Но наши отношения не изменились и не изменятся
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Тренер «Родины» и бывший защитник сборной России Юрий Ковтун рассказал, как складываются его отношения с наставником московского клуба Дмитрием Парфёновым и с экс-игроком сборной Украины Юрием Калитвинцевым.
«На сборах в Турции у меня была возможность встретиться с Калитвинцевым — просто не получилось. Но я не скрываю, что общаюсь с ним, и Владимировичу (главный тренер «Родины» Дмитрий Парфёнов. — Прим. «Чемпионата») говорю об этом. Всё-таки мы много лет знакомы, работали вместе. Никаких разногласий нет. У Парфёнова там тоже родные, родители. У нас нормальные отношения и разговоры. В этом плане ничего не изменилось и вряд ли изменится», — рассказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
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