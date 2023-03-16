Ковтун — о лидерстве «Балтики»: не могу сказать, что удивили. Сильная сторона — стандарты

Тренер ФК «Родина» Юрий Ковтун прокомментировал лидерство в турнирной таблице Мелбет Первой лиги калининградской «Балтики».

«В прошлом сезоне они осваивались в лиге, добирали игроков, прибавляли, а в этом, как видно, всерьёз нацелились на выход в РПЛ. Не могу сказать, что «Балтика» нас чем-то удивила в Москве. Её сильная сторона — стандарты, много голов после штрафных, угловых забивают. Команда сбалансированная по составу, прагматичная. Плюс индивидуально сильные исполнители в группе атаки. Всё это в комплексе и привело Калининград к лидерству», — сказал Ковтун в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

После 22 туров команда Сергея Игнашевича набрала 47 очков и расположилась на первом месте. «Родина» занимает 12-е место, заработав 28 очков.

Полное интервью с Юрием Ковтуном читайте на «Чемпионате»: