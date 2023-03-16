Директор «Кармиотиссы» рассказал, что Кержаков внёс россиян в трансферный список клуба

Технический директор «Кармиотиссы» Антонис Антониу сообщил, что российский тренер команды Александр Кержаков выделил трансферные цели для клуба.
«Александр Кержаков рассказал о своих трансферных желаниях. Там есть разные футболисты, в том числе из России. Сейчас Александр думает о сегодняшней игре, а трансферы мы с ним будем обсуждать в апреле.
Хочу отметить, россиянин — огромный профессионал, который думает о результатах команды, поэтому для него очень важна сегодняшняя игра», — приводит слова Антониу Sport24.
«Кармиотисса» занимает четвёртое место в группе В чемпионата Кипра (второй этап), набрав 30 очков после 27 туров. Сегодня, 16 марта, команда проведёт матч с клубом «Докса» в рамках плей-офф. Начало — в 20:00 мск.
Напомним, 40-летний Кержаков возглавил «Кармиотиссу» в феврале 2023 года. Ранее он работал в России, возглавляя национальную сборную U17, «Томь» и «Пари НН».
- 16 марта 2023
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