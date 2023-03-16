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«Беги, Форрест, беги!» Канчельскис посоветовал Соболеву уезжать из России

«Беги, Форрест, беги!» Канчельскис посоветовал Соболеву уезжать из России
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис порекомендовал нападающему «Спартака» Александру Соболеву уезжать из России. Также Канчельскис обратился ко всем российским игрокам с советом бежать в Европу и развиваться там.

«Нужно понимать, есть ли к Соболеву вообще интерес в Европе. Если такой интерес будет, то Соболеву нужно собрать вещи и бежать. Как говорится: «Беги, Форрест, беги!» Ещё раз говорю нашим футболистам: бегите и там уже развивайтесь!

Какой чемпионат подойдёт Соболеву? Сейчас нет смысла об этом говорить. Если будет конкретное предложение по нему, тогда и будем разговаривать. Простота — это самая великая вещь, которая есть в этой жизни! Поэтому проще относитесь ко всему. Главное, чтобы у него было предложение, а рассуждать будем потом», — приводит слова Канчельскиса Legalbet.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Соболева в € 9 млн.

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