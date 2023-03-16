Инфантино поделился эмоциями от переизбрания на должность президента ФИФА

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал переизбрание на свой пост на 73-м конгрессе организации в Руанде.

«Это невероятная честь и привилегия, а также большая ответственность. Я обещаю продолжать служить ФИФА и футболу по всему миру. Говорю тем, кто любит меня, а я знаю, что их много, и тем, кто меня ненавидит… я люблю вас всех.

Доходы ФИФА выросли до рекордных € 7,5 млрд (к 2022 году) в период, который был осложнён коронавирусом. Когда я пришёл в организацию, её резервы составляли около € 1 млрд, сегодня они составляют почти € 4 млрд», — приводит слова Инфантино Reuters.

Также президент ФИФА сообщил, что организация продолжит пересматривать систему трансферов, чтобы «повысить её прозрачность», и предложил обсудить потолок зарплат. Отметим, что Инфантино возглавил ФИФА в 2016 году, а нынешний срок продлится до 2027-го.