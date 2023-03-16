Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Спортинг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Инфантино поделился эмоциями от переизбрания на должность президента ФИФА

Инфантино поделился эмоциями от переизбрания на должность президента ФИФА
Комментарии

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал переизбрание на свой пост на 73-м конгрессе организации в Руанде.

«Это невероятная честь и привилегия, а также большая ответственность. Я обещаю продолжать служить ФИФА и футболу по всему миру. Говорю тем, кто любит меня, а я знаю, что их много, и тем, кто меня ненавидит… я люблю вас всех.

Доходы ФИФА выросли до рекордных € 7,5 млрд (к 2022 году) в период, который был осложнён коронавирусом. Когда я пришёл в организацию, её резервы составляли около € 1 млрд, сегодня они составляют почти € 4 млрд», — приводит слова Инфантино Reuters.

Также президент ФИФА сообщил, что организация продолжит пересматривать систему трансферов, чтобы «повысить её прозрачность», и предложил обсудить потолок зарплат. Отметим, что Инфантино возглавил ФИФА в 2016 году, а нынешний срок продлится до 2027-го.

Летал на самолёте Усманова и подставил Платини. Как Инфантино стал диктатором в ФИФА Летал на самолёте Усманова и подставил Платини. Как Инфантино стал диктатором в ФИФА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023