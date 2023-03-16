Ковтун: Горлукович никому умышленно ноги не отрывал. Мы похожи характерами

Бывший защитник «Спартака», «Динамо» и сборной России Юрий Ковтун ответил на вопрос, как относится к реноме «самого грубого футболиста в России».

«Чёрт его знает. Кто-то говорит — рекордсмен по жёлтым карточкам, кто-то — по красным. Статистика остаётся, хочешь ты того или нет. Я принимаю это, но хотелось бы и понимания со стороны других: я не то чтобы грубил или хотел нахамить — просто играл на грани всегда, чтобы не уступить в единоборстве. Часто бывало, что шёл в мяч, а судья свистел фол. Сейчас уже другой футбол — масса захватов, зацепов. Хотя наше поколение, считаю, ни в чём не уступало нынешнему и было не менее неуступчивым.

Горлукович? Сергей не жёстче, но реально неуступчивый мужик. Также не давал себя обыграть. Но умышленно ноги никому не отрывал. В плане характера мы с ним похожи», — сказал Ковтун в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью с Юрием Ковтуном читайте на «Чемпионате»: