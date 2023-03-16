Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Спортинг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава судей РФС заявил, что в эпизоде с падением Мартинса следовало назначить пенальти

Глава судей РФС заявил, что в эпизоде с падением Мартинса следовало назначить пенальти
Комментарии

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев прокомментировал спорный эпизод из матча Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Уралом» (1:1), в котором полузащитник красно-белых Кристофер Мартинс Перейра упал в штрафной екатеринбуржцев на 23-й минуте.

«В эпизоде с падением в штрафной Мартинса эксперты единогласно посчитали, что VAR должен был позвать судью к монитору, так как в этом эпизоде следовало назначить 11‑метровый штрафной удар», — приводит слова Каманцева «Матч ТВ».

Напомним, арбитр встречи Сергей Карасёв после падения Мартинса показал, что игру нужно продолжить.

Ответный матч в рамках полуфинала Пути РПЛ в Кубке России между «Уралом» и «Спартаком» состоится в Екатеринбурге в среду, 5 апреля.

«Абсолютная непоследовательность в матчах «Спартака». Теперь судьи ошиблись и в Кубке? «Абсолютная непоследовательность в матчах «Спартака». Теперь судьи ошиблись и в Кубке?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023