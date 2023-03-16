Глава судей РФС заявил, что в эпизоде с падением Мартинса следовало назначить пенальти

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев прокомментировал спорный эпизод из матча Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Уралом» (1:1), в котором полузащитник красно-белых Кристофер Мартинс Перейра упал в штрафной екатеринбуржцев на 23-й минуте.

«В эпизоде с падением в штрафной Мартинса эксперты единогласно посчитали, что VAR должен был позвать судью к монитору, так как в этом эпизоде следовало назначить 11‑метровый штрафной удар», — приводит слова Каманцева «Матч ТВ».

Напомним, арбитр встречи Сергей Карасёв после падения Мартинса показал, что игру нужно продолжить.

Ответный матч в рамках полуфинала Пути РПЛ в Кубке России между «Уралом» и «Спартаком» состоится в Екатеринбурге в среду, 5 апреля.