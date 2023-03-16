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«Мы с «Наполи» найдём лучшее решение». Осимхен — о своём будущем в итальянском клубе

«Мы с «Наполи» найдём лучшее решение». Осимхен — о своём будущем в итальянском клубе
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Нигерийский нападающий «Наполи» Виктор Осимхен высказался о своём будущем в неаполитанском клубе, заявив, что встретится со своими агентами и руководством команды, чтобы вместе найти лучшее решение.

«Я не знаю, что ждёт меня в будущем. В конце сезона я с моими представителями встречусь и всё обсудим. Также я собираюсь поговорить с клубом. Я очень благодарен «Наполи». Мы найдём лучшее решение вместе», — приводит слова Осимхена журналист Патрик Бергер в своём «твиттере».

В приобретении Осимхена, по информации Бергера, заинтересованы такие гранды европейского футбола, как английские «Манчестер Юнайтед» и «Челси» и французский «ПСЖ».

«ЦСКА мог купить его за € 9-11 млн». Осимхен несколько раз был в шаге от РПЛ «ЦСКА мог купить его за € 9-11 млн». Осимхен несколько раз был в шаге от РПЛ

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