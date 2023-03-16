Лодыгин: если Карпин позовёт в сборную на игры с Узбекистаном или Ираном, поеду. Это мечта
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Вратарь греческого «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин заявил о том, что всё ещё ожидает вызова в сборную России и мечтает об этом. Голкипер заявил о готовности приехать в национальную команду на матчи с Узбекистаном или Ираном, так как видит в них смысл.
«Жду ли ещё вызов в сборную России? Думаю, что всё возможно. Продолжаю мечтать об этом. Если Валерий Карпин позовёт на матчи с Узбекистаном или Ираном, поеду. Вижу ли я смысл в этих матчах? Конечно. А что делать? Сейчас такая ситуация. И надо как-то выкручиваться. Плюс нужно сохранять коллектив. Потому что никогда не знаешь, что будет завтра», — приводит слова Лодыгина Sport24.
Последний матч за сборную России 32-летний Лодыгин сыграл ещё в 2016 году.
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