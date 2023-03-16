Лодыгин: если бы прямо сейчас мне предстояло снова поехать в Россию — без проблем
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Вратарь греческого «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин ответил на вопрос, где ему комфортнее, в России или Греции, заявив, что без проблем сейчас поехал бы в Россию снова, так как ему везде бывает интересно.
«Где мне комфортнее, в России или Греции? И там и там. Если бы прямо сейчас мне предстояло снова поехать в Россию — без проблем. Даже когда ездил в Тулу, мне там было очень комфортно. Архитектура в Греции заманивает в любом случае. Но, если ты проезжаешь и видишь Акрополь или другие знаковые места, чувствуешь эту мощь. Мне нравится. Но мне везде будет интересно. Главное, чтобы компания была хорошая. Отправь меня куда хочешь — если я буду с семьёй и друзьями, я хорошо проведу время», — приводит слова Лодыгина Sport24.
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