Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Спортинг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ковтун — о возможном уходе Захаряна: нужно какое-то решение принять. А то ни туда ни сюда

Ковтун — о возможном уходе Захаряна: нужно какое-то решение принять. А то ни туда ни сюда
Комментарии

Бывший защитник «Динамо» и сборной России по футболу Юрий Ковтун прокомментировал спад в игре полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна. Также он поделился мнением о разговорах вокруг перехода футболиста в европейские клубы.

«Вокруг Захаряна перебор комментариев. Ему нужно уже какое-то решение принять: либо ты уезжаешь, либо остаёшься в «Динамо» и становишься лидером. А сейчас получается ни туда ни сюда. Немножко не понимаю эту ситуацию», — сказал Ковтун в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, летом 2022 года Захарян мог перейти из «Динамо» в «Челси». А зимой 2023 года вокруг полузащитника ходили слухи о возможном трансфере в турецкий «Галатасарай».

Полное интервью с Юрием Ковтуном читайте на «Чемпионате»:

«В Киев уедешь — в Россию не вернёшься». Где теперь легенда «Динамо» и «Спартака» Ковтун «В Киев уедешь — в Россию не вернёшься». Где теперь легенда «Динамо» и «Спартака» Ковтун
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023