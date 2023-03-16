Ковтун — о возможном уходе Захаряна: нужно какое-то решение принять. А то ни туда ни сюда
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Бывший защитник «Динамо» и сборной России по футболу Юрий Ковтун прокомментировал спад в игре полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна. Также он поделился мнением о разговорах вокруг перехода футболиста в европейские клубы.
«Вокруг Захаряна перебор комментариев. Ему нужно уже какое-то решение принять: либо ты уезжаешь, либо остаёшься в «Динамо» и становишься лидером. А сейчас получается ни туда ни сюда. Немножко не понимаю эту ситуацию», — сказал Ковтун в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Напомним, летом 2022 года Захарян мог перейти из «Динамо» в «Челси». А зимой 2023 года вокруг полузащитника ходили слухи о возможном трансфере в турецкий «Галатасарай».
Полное интервью с Юрием Ковтуном читайте на «Чемпионате»:
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