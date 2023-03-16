Отец Марадишвили сообщил, что футболист не собирается выступать за сборную Грузии

Коба Марадишвили, отец полузащитника московского «Локомотива» Константина Марадишвили, сообщил, что его сын не собирается выступать за сборную Грузии.

Как сообщает «РИА Новости Спорт», папа футболиста сообщил, что игрок не занимается оформлением документов, необходимых для смены спортивного гражданства. Ранее Марадишвили провёл шесть матчей за молодёжную сборную России.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 23-летний полузащитник провёл 15 матчей, забив два гола. В Фонбет Кубке России Марадишвили сыграл в пяти встречах, отдав три результативные передачи. «Локомотив» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков после 19 проведённых встреч. Ранее железнодорожники вылетели из Кубка России, уступив в серии пенальти «Акрону».