«Фейеноорд» — «Шахтёр»: текстовая онлайн-трансляция игры начнётся в 20:45 мск
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Сегодня, 16 марта, состоится ответная игра 1/8 финала Лиги Европы, в котором нидерландский «Фейеноорд» примет «Шахтёр». Встреча пройдёт на стадионе «Де Кёйп» в Роттердаме. Стартовый свисток главного арбитра Хесуса Хиля Мансано прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Первая игра, которая прошла на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве, завершилась вничью — 1:1. За украинский клуб отличился защитник Ярослав Ракицкий, а в составе нидерландского клуба гол забит Эсекьель Бульяуде.
Участники четвертьфинала и полуфинала Лиги Европы станут известны завтра, 17 марта, когда в штаб-квартире УЕФА в Ньоне будет проведена жеребьёвка следующих этапов турнира.
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