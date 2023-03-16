Юрген Клопп рассказал, какие матчи станут определяющими для «Ливерпуля» в АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о важности попадания в топ-4 английской Премьер-лиги для квалификации в Лигу чемпионов на следующий сезон, а также определил матчи, которые могут стать определяющими для клуба.

«Конечно, Лига чемпионов — это важное соревнование, и мы хотим каждый год быть его частью. Это огромная задача для нас, мы все это знаем. Когда мы вернёмся после международного перерыва, у нас впереди будет настоящая футбольная неделя, я бы сказал, финалы с тремя командами: «Манчестер Сити», «Челси» и «Арсеналом». Исходы этих встреч, вероятно, определят, где мы окажется по итогам сезона.

После сенсационной победы над «Манчестер Юнайтед» мы проиграли «Борнмуту». Мы показали две совершенно разные игры, и это оказало на нас некоторое давление. В противном случае мы обрели бы, так сказать, второе дыхание, но этого не случилось. Поэтому теперь наша задача — выжать из этого сезона абсолютно всё, что возможно», — приводит слова Клоппа официальный сайт мерсисайдцев.

После международного перерыва «Ливерпулю» в трёх следующих турах АПЛ предстоит сыграть с «Манчестер Сити» (1 апреля), «Челси» (4 апреля) и «Арсеналом» (9 апреля).

Новость по теме После вылета «Ливерпуля» из ЛЧ фанаты припомнили Клоппу обещания выйти в финал турнира

Худшие матчи «Ливерпуля» при Клоппе: