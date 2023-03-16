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После вылета «Ливерпуля» из ЛЧ фанаты припомнили Клоппу обещания выйти в финал турнира

После вылета «Ливерпуля» из ЛЧ фанаты припомнили Клоппу обещания выйти в финал турнира
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«Ливерпуль» уступил «Реалу» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023 по сумме двух матчей со счётом 2:6. После поражения мерсисайдцев во втором матче (0:1) болельщики британского клуба припомнили главному тренеру Юргену Клоппу обещания выйти в финал ЛЧ.

В конце прошлого сезона Клопп на одной из пресс-конференций заявил: «Где пройдёт финал Лиги чемпионов в следующем году? В Стамбуле? Можете уже бронировать отель!» Именно это высказывание сейчас припоминают немецкому наставнику болельщики «Ливерпуля» в социальных сетях:

  • «Клопп должен возвращать нам деньги за бронь отеля»;
  • «Могу ли я получить билеты на финал бесплатно, мистер Клопп?»;
  • «Клоппа с «Ливерпулем» не будет и в следующей ЛЧ, ведь они не попадут в четвёрку в АПЛ».
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