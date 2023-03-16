После вылета «Ливерпуля» из ЛЧ фанаты припомнили Клоппу обещания выйти в финал турнира

«Ливерпуль» уступил «Реалу» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023 по сумме двух матчей со счётом 2:6. После поражения мерсисайдцев во втором матче (0:1) болельщики британского клуба припомнили главному тренеру Юргену Клоппу обещания выйти в финал ЛЧ.

В конце прошлого сезона Клопп на одной из пресс-конференций заявил: «Где пройдёт финал Лиги чемпионов в следующем году? В Стамбуле? Можете уже бронировать отель!» Именно это высказывание сейчас припоминают немецкому наставнику болельщики «Ливерпуля» в социальных сетях:

«Клопп должен возвращать нам деньги за бронь отеля»;

«Могу ли я получить билеты на финал бесплатно, мистер Клопп?»;