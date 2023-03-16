Быстров: момент с Тюкавиным в матче «Зенита» для меня очевидный

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров сообщил, что арбитр матча Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Динамо» (1:1, 4:5 пен.) ошибочно не назначил пенальти в эпизоде с падением форварда москвичей Константина Тюкавина после удара со стороны Клаудиньо.

«Вчерашний момент с Клаудиньо и Тюкавиным для меня очевидный. Судья был в пяти метрах от момента, он должен был прекрасно всё видеть. Клаудиньо не попал мячу, попал по ноге, Тюкавин сразу упал — это пенальти. Если бы Тюкавин сделал несколько шагов, а потом упал, пытаясь симулировать, это был бы не пенальти», — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Малком, Клаудиньо и Мантуан посетили зоопарк в Дубае